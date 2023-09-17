Маленька дівчинка розплакалась перед руїнами свого зруйнованого садочка – щемливе відео

У Мережі опублікували щемливе відео, як маленька дівчинка на ім'я Маша плаче, проїжджаючи повз свій дитячий садок, який зруйнувала окупаційна армія Росії.

На кадрах видно, як родина з малечею проїжджає повз зруйновану будівлю, у дитини у цей час істерика – вона гірко плаче і просить вийти до садочка.

"Давай вийдем вже", - каже дівчинка.

Коли родина виходить з автомобіля, дівчинка просить тата підійти до садочка ближче, проте він відмовляє і пояснює доньці, що біля руїн – небезпечно.

Дитина плаче перед руїнами свого зруйнованого дитячого садочка

Нагадаємо, Мережу зворушило відео зустрічі батька-військового з донькою на її випускному.

Читайте також: