"Маленька людина з великими комплексами" – у Зеленського відповіли на чергову істерію Медведєва

"Маленька людина з великими комплексами" – у Зеленського відповіли на чергову істерію Медведєва

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який поставив під сумнів існування України на мапі світу через два роки.

Михайло Подоляк вважає, що подібні заяви могла робити лише "маленька людина з великими комплексами".

Про це радник голови ОП написав у Twitter.

Подоляк зауважив, що якби імперіалізм РФ мав обличчя, це був би Медведєв.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Дмитро Медведєв за 2 роки – питання", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків", які бажають смерті країні-агресорці Росії. Також він пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти РФ.

Медведєв, який також погрожував світові ядерною зброєю, заявив, що російська армія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень" не тільки Києва.

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