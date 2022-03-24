"Маленька репетиція того, що нас чекає через місяць": Арестович розповів, де ворог зосереджує зусилля

Українці мужньо борються з російською агресією вже 29-ту добу поспіль.
Російські війська зосереджують свої зусилля на напрямках на Ізюм, Мар"їнку, Маріуполь і на правому березі Дніпра в районі Херсону.
Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у відеозверненні у четвер, 24 березня.
"Напрямки, на які зосереджують російські війська свої зусилля, це: напрямок на Ізюм, Мар"їнку, Маріуполь і щось там возиться на правому березі Дніпра в районі Херсону. Але там противник фактично став в обороні. Ось зараз відбувається маленька репетиція того, що нас чекає через місяць, коли вони стоятимуть на місці, а після з ними траплятимуться різні вибухові наслідки", - зазначив він.
Також Арестович заявив, що наразі російські війська на дуже багатьох напрямках не мають ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. Ворог стоїть фактично на місці і має проблеми з постачанням.
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