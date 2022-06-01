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Маленькі захисники: українські діти своїми вчинками і висловлюваннями надихають дорослих на боротьбу

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Маленькі захисники: українські діти своїми вчинками і висловлюваннями надихають дорослих на боротьбу

Діти інколи вражають своїми зовсім недитячими вчинками і показують часто дорослим приклад відданості Батьківщині

ТСН пригадали лише невелику частину українських дітей, які запам'ятались за 98 днів війни своїми вчинками і висловами, що надихнули дорослих ще палкіше боротися за Україну.  

Заманити росіян цукерками  й розбомбити -  так звільнити свою землю. «Порозкладаємо по їх Росії цукерки і горішки зі згущенкою і чупа-чупси, і так вони підуть збирати цукерки і жерти, а  потім всіх порозбомблюємо і як запхаємо їх у ту Росію і двері заклеїмо скотчем», - каже маленька дівчинка, яка вже прославилась в Мережі.

В українських малюків під час війни недитячі справи - восьмирічний Сашко з Полтави підтримує армію.

«Я думаю, чому я сиджу, коли в мене є так багато грошей Я їх збирав 4 роки, щоб машину собі купити, коли я стану дорослішим», - розповідає хлопчик.

Всі свої заощадження, а це 5 тисяч гривень, не роздумуючи, віддав військовим, аби тільки швидше перемога. 

«Я мрію, щоб війна швидше закінчилася», - додає полтавчанин.

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Одноліток Сашка із звільненої Бородянки, не лише віддав, що мав, а як дорослі, став  волонтером. «Треба допомагати Україні! Збираємо гроші на ЗСУ! Стоїмо з плакатами й показуємо так і махаємо. Українська армія дала прапор України», - хизується хлопчик.

Під час окупації його рідної Бородянки  хлопчина чітко усвідомив - від  російських військових нічого доброго чекати не можна. Їх потрібно якомога швидше вигнати з України, а це можуть зробити наші ЗСУ і хлопець вирішив, що буде робити все, аби допомогти військовим.   

Про 6-річного героя дізналась вся України - він один з перших дітлахів в Україні, який не пошкодував для армії свій омріяний квадрокоптер, який він так чекав на день народження.

А ще відважні  маленькі  українці  напряму готові говорити з Путіним, підтримують рідну батьківщину на маршах єднання, і зворушливо й завзято виконують рядки, які стали гімном цієї війни.

Харизматичний талоновитий та дуже сором’язливий трирічний Лео з родиною тікав від війни з Ірпеня, він вже тоді знав, чому змушений поїхати з дому.

Маленький Лео переспівав пісню, щоби підтримати Андрія Хливнюка після поранення

Маленький Лео переспівав пісню, щоби підтримати Андрія Хливнюка після поранення

І як би не було страшно  -  маленькі українки не лише мужньо тримаються  самі, а й у бомбосховищах піднімають бойових дух дорослим.

Маленька Амелія заспівала пісню з мультфільма у бомбосховищі в Києві

Маленька Амелія заспівала пісню з мультфільма у бомбосховищі в Києві

Як можна боятися  й сумніватися в перемозі, коли в твоїй країні навіть 11-тирічні записуються  до тероборони. Про такого козака ще в перший місяць війни дізнались українці - хлопчик серед ночі  в комендантську годину прийшов до військових й попросився, щоб взяли до себе захищати Україну.

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 І, саме заради таких маленьких українців з великими серцями, заради їх майбутнього дорослі й  захищають Батьківщину.

Дуля Путіну, допомога ЗСУ і стратегія з цукерок: як діти борються з російською навалою

Дуля Путіну, допомога ЗСУ і стратегія з цукерок: як діти борються з російською навалою

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