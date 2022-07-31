Маленький фонд із США вже зібрав для України допомоги на 35 мільйонів доларів і орендував літаки, щоб її доправити

Раніше за рік організація назбирувала щонайбільше вісімдесят тисяч доларів, а тільки за перші дні великої війни отримала від діаспори та американців мільйони, йдеться в ТСН.

У штаті Вірджинія десятки людей пакують аптечки для українських військових. А на склад фонду, сотні пакунків, волонтери роз’їжджають на роклах з палетами, наче вчилися кермувати ними усе життя. «Ми як невелика організація у Вашингтоні, збирали 80 тисяч на рік до 2022 року. Тільки за перші дні війни ми зібрали мільйони, мільйони доларів. Від пересічних американців, які хотіли допомогти», - розповідає президентка благодійної організації Марина Байдюк.

Вона каже, на складі працює пів сотні волонтерів і українці, і американці. Марина виїхала у США 25 років тому і зважаючи на різницю у часі – першою дізналася про війну і розбудила сім'ю в Україні. «Я зателефонувала своїй сестрі, це була 4 ранку, я сказала, що Женя, ти мусиш бігти в укриття, почалося вторгнення», - розповідає Марина.

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А далі – у перші ж години уже планувала як допомогти Україні.

Допомога зі США прямує на склад на Львівщині - для переселенців, військове спорядження, пожежне обладнання, тактична медицина. «Тут у нас бронежилети, розгрузки, дуже класні сертифіковані, пожежне обладнання, плитоноски, взуття», - показує Євгенія, сестра Марини, яка приймає вантаж та координує, куди він вирушить далі – Північ, Схід чи Південь.

«За пять місяців з нашого складу було відвантажено понад 600 тонн гуманітарної допомоги - і Одеса і Харків і Краматорськ, а спочатку і була Буча і Ірпінь», - додає вона.

Вайважче було, кажуть у фонді, вирішити як зі США швидко доправити вантажі. У перші дні – волонтери з півсотнею валіз літали пасажирськими літаками у Польщу. Згодом налагодили партнерство з авіакомпаніями-перевізниками. І навіть брали в оренду цілі літаки. «Останній раз було 3 літаки завантажені вентиляторами і іншими медичними засобами. На суму понад 5 млн доларів», - каже Марина.

Американський фонд відправив Україні 600 тонн гуманітарної та військової допомоги

А вже з Польщі фурами вантаж доправляють в Україну. За п’ять місяців війни фонд зібрав 35 мільйонів доларів. Кажуть, раніше американці просто несли гроші, а зараз їх заохочують концертами чи ярмарками. «Зараз бачимо, що фінансування зменшується від закордонних партнерів і люди вже змучуються працювати в тому темпі, я думаю, що наш фонд відрізняється тим, що ми не зменшуємо нашу діяльність, а збільшуємо», - каже волонтер Максим Продун.

Працювати нон-стоп у фонді готові і далі. Інколи, кажуть, роботи стільки, що доводиться ночувати на складі, не встигають повернутися додому до комендантської години.

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