Маленький герой: 11-річний український хлопчик самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини

Дитина вразила словацьких волонтерів своєю бестрашністю.

11-річний український хлопчик став героєм минулої ночі. Він самостійно дістався українсько-словацького кордону у суботу ввечері, 5 березня.

Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав один, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їх словами, він був усміхненим і безстрашним.

"Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.