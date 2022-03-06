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Маленький герой: 11-річний український хлопчик самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини

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Маленький герой: 11-річний український хлопчик самостійно дістався із Запоріжжя до Словаччини

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Дитина вразила словацьких волонтерів своєю бестрашністю.

11-річний український хлопчик став героєм минулої ночі. Він самостійно дістався українсько-словацького кордону у суботу ввечері, 5 березня.

Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що юний українець із Запоріжжя перейшов кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Він приїхав один, адже його батьки змушені були залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. За їх словами, він був усміхненим і безстрашним.

"Він підкорив нас рішучістю, гідною справжнього героя", – зазначили у міністерстві.

Завдяки контакту, який батьки написали просто на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними, які згодом його забрали.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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