Маленький хлопчик самотужки евакуювався з Києва до Польщі, його зустріли волонтери: як долучитися до допомоги їм

Маленький хлопчик самотужки евакуювався з Києва до Польщі, його зустріли волонтери: як долучитися до допомоги їм

Щоб допомагати волонтерам, заходьте на www.HelpUkraine.center та обирайте, як доєднатися.

Український хлопчик ­– 5-річний Іван – 7 березня самотужки вирушив з Києва до Польщі, коли втратив зв'язок із батьком.

Про це в Мережі повідомила керівниця Фонду Олени Пінчук і волонтерка Ольга Руднєва.

"Прості люди передавали його з рук в руки, доки він не дістався Польщі. Це Іра, вона була весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з Іваном і вчора вночі нарешті забрала його на кордоні", ­– йдеться у повідомленні.

Руднєва додала, що 9 березня волонтери разом з хлопчиком прокинулися в одній кімнаті жіночого гуртожитку. Іван в безпеці. Згодом у коментарях до свого допису волонтерка додала, що по хлопчика приїхала його мама і забрала дитину.

"Я досі не можу повірити, що 5-річна дитина самостійно дісталася з Київа до Холму. Досі не можу повірити, що вперше Іра написала мені 10 днів тому та приїхала сюди волонтером, а зараз ми прямо рідні люди, що сплять та працюють разом", – йдеться у дописі Руднєвої.

Вона також повідомила, що за тиждень вдалося зібрати команду волонтерів, які кинули все задля допомоги Україні. Вони щодня відвантажують понад 150 тонн гуманітарного вантажу, вони по 27 годин везуть допомогу, а потім залишаються на декілька днів розвантажувати фури, бо бачать, що не вистачає рук.

"Ви можете допомогти, навіть якщо ви не з нами. Заходьте на новий сайт www.HelpUkraine.center та обирайте, як доєднатися", – додала Руднєва.

Це Іван. Йому 5 років. Два дні тому він вирушив з Києва після того, як був втрачений зв’язок з його батьком. Прості люди... Опубліковано Olga Rudneva Середа, 9 березня 2022 р.

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