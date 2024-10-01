Мали чітке завдання: ЗСУ взяли в полон солдатів РФ поблизу Часового Яру та розповіли про задум окупантів

Росіяни були добре підготовані і знали куди йдуть, адже вивчали місцевість протягом декількох тижнів по картам та "обльотам".

Українські оператори дронів захопили в полон солдатів ЗС РФ, яких було відправлено через лінію боєзіткнення. При собі російські військові мали тепловізори та автомати з безліччю патронів.

Про це у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" написав старший сержант роти, командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов.

Він розповів, що оператори БпЛА працювали поблизу Часового Яру, а подібне захоплення в полон відбувається вже не вперше.

"Поблизу Часіка, черговий раз, дронщики взяли в полон 3 орка, в яких була чітка задача: просочитися через лінію, знайти найближчі точки пілотів/мінометників і знищити їх", — написав Бунятов.

Тож у полон захопили трьох російських окупантів, яким поставили завдання — перейти через лінію боєзіткнення, щоб знайти на боці ЗСУ найближчі точки пілотів або мінометників. Після виявлення окупанти планували знищити їх.

"Осман" наголосив, що загарбники "були добре підготовані та знали, куди йдуть". Вони протягом кількох тижнів за допомогою карт і обльотів вивчали місцевість.

"В рюкзаках в кожного були тепловізори, мінімальна кількість їжі та багато "маслят" до АК, гранат з собою не брали. Будьте уважні на позиціях", — додав Бунятов.

Раніше стало відомо, що російські солдати відкрили вогонь по власних солдатах, які намагалися здатись у полон ЗСУ.

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