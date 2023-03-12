Мали вдарити по "центрах ухвалення рішень": у ЗСУ розповіли, скільки в РФ залишилось "Кинджалів" 

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ракети "Кинджал" у Росії були створені для нанесення ударів по "центрах ухвалення рішень", проте через брак озброєння окупанти почали використовувати їх для ударів по трансформаторах.

Про це він сказав 12 березня в етері телеканалу FREEДОМ.

Ігнат зазначив, що в ЗСУ поки немає систем ППО, які б могли збивати ці ракети.

“Кинджал” — це аеробалістична ракета. Тобто їй не потрібно підніматися самостійно вгору, витрачати на це паливо тощо. “Кинджал” у верхні шари атмосфери підіймає винищувач МіГ-31К, там розріджене повітря, що означає менший опір для ракети. Так, набираючи величезну швидкість, вона летить униз за балістичною траєкторією. Це робить її невразливою для наших засобів протиповітряної оборони. Чи зможе збивати “Кинджал” зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3? Потрібно дивитися на практиці”, — сказав він.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що ця ракета - це серйозна зброя, проте в РФ їх є не більше, ніж 50 одиниць.

"Вони берегли їх для крайніх випадків ураження, наприклад, центру ухвалення рішень тощо. Але, як бачимо, однією з важливих цілей у них стали трансформатори", - сказав військовий.

Юрій Ігнат наголосив, що обстріл України в ніч проти 9 березня був виключно з пропагандистською метою: показати росіянам та диктатору Путіну, що мовляв "Україна знову горить".

Масований ракетний обстріл України 9 березня

9 березня 2023 року російські терористи влаштували масований ракетний обстріл України. По території нашої держави окупанти запустили 81 ракету, серед яких були і рідкісні в РФ "Кинджали".

Одна із ракет терористів впала на території села в Золочівському районі Львівської області. На місці трагедії загинуло 5 людей.

Також окупанти обстріляли Київ, Харків та інші регіони України. Через це в деяких областях знову були проблеми з електрикою.

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