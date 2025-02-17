Мали вирушити на фронт: у Воронежі знищено два ворожі комплекси РЕБ "Житель"

У ніч з 27 на 28 січня у російському Воронежі знищено 2 дороговартісні комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель". Вони були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

У Воронежі знищено два російські комплекси РЕБ

"Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у Воронєжі зжерла обидвох "Житєлів", – іронічно зауважили у ГУР.

Раніше бійці ССО показали блискучу роботу по ворогові. Так, вони знищили 23 російських військових у тилу ворога..

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