Малюк розкрив несподівану причину, яка ледь не зірвала операцію "Павутина"

Через пияцтво російських далекобійників спецоперацію «Павутина» довелося відкласти.

Про це голова СБУ Василь Малюк заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».

Спочатку СБУ планувала провести операцію ще до 9 травня. Проте, як зазначив Малюк, через святкові дні, які росіяни проводять, зловживаючи алкоголем, терміни змістилися на місяць.

«Ми планували ще до 9 травня, але вони на Великдень пішли в запій, сильно зловживали спиртним, потім 1 травня у них 'майовка' і вони тиждень лежать… У нас реально випав місяць через цю причину», — пояснив голова Служби безпеки України.

Також Василь Малюк поділився про курйозний та небезпечний інцидент, що стався під час підготовки до спецоперації. Один з агентів випадково відкрив дах автомобіля-будиночка, у якому знаходилися дрони в бойовій готовності, і їх побачив водій.

Зіткнувшись з нештатною ситуацією, Малюк разом із побратимом терміново розробив правдоподібну легенду. Агенту доручили переконати водія, що дрони — це спеціальні розвідувальні апарати для полювання.

«Я кажу: „Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі“, — розповів Малюк.

За словами Малюка, водій, якому було 63 роки, був далекий від сучасних технологій, що зіграло на руку українській спецслужбі.

«Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на „ви“ з гаджетами. Ну і він, як кажуть, „з’їв“ цю нашу легенду», — зазначив голова СБУ.

Малюк також підкреслив, що успіх операції був би неможливим без «негласного помічника», який мав певний «здоровий авантюризм» та зміг переконати водія.

«Це ми йому розповіли, а він це вже там по-своєму інтерпретував і довів там водію. Але довів це під таким кутом і таким тоном, що той реально повірив», — пояснив Малюк.

Додатковим фактором успіху стало те, як виглядали дрони: бойова частина була інтегрована в корпус, а не кріпилася окремо.

«Оскільки, якби він виглядав так, то, я думаю, той водій, який би він не був далекий від реалій, він би все одно подумав би: „щось тут не так“, і можливо зателефонував би до місцевого управління ФСБ. Тому, власне, все спрацювало правильно», — підсумував Малюк.

Нагадаємо, Василь Малюк розповів, СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike — далекобійних ударів безпілотними системами. За весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об’єктів у глибокому тилу РФ.