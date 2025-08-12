- Дата публікації
Малюк розкрив несподівану причину, яка ледь не зірвала операцію "Павутина"
Голова СБУ Василь Малюк розкрив деталі унікальної операції «Павутина».
Через пияцтво російських далекобійників спецоперацію «Павутина» довелося відкласти.
Про це голова СБУ Василь Малюк заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».
Спочатку СБУ планувала провести операцію ще до 9 травня. Проте, як зазначив Малюк, через святкові дні, які росіяни проводять, зловживаючи алкоголем, терміни змістилися на місяць.
«Ми планували ще до 9 травня, але вони на Великдень пішли в запій, сильно зловживали спиртним, потім 1 травня у них 'майовка' і вони тиждень лежать… У нас реально випав місяць через цю причину», — пояснив голова Служби безпеки України.
Також Василь Малюк поділився про курйозний та небезпечний інцидент, що стався під час підготовки до спецоперації. Один з агентів випадково відкрив дах автомобіля-будиночка, у якому знаходилися дрони в бойовій готовності, і їх побачив водій.
Зіткнувшись з нештатною ситуацією, Малюк разом із побратимом терміново розробив правдоподібну легенду. Агенту доручили переконати водія, що дрони — це спеціальні розвідувальні апарати для полювання.
«Я кажу: „Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі“, — розповів Малюк.
За словами Малюка, водій, якому було 63 роки, був далекий від сучасних технологій, що зіграло на руку українській спецслужбі.
«Ну, тобто, він у віці, і він, по суті, на „ви“ з гаджетами. Ну і він, як кажуть, „з’їв“ цю нашу легенду», — зазначив голова СБУ.
Малюк також підкреслив, що успіх операції був би неможливим без «негласного помічника», який мав певний «здоровий авантюризм» та зміг переконати водія.
«Це ми йому розповіли, а він це вже там по-своєму інтерпретував і довів там водію. Але довів це під таким кутом і таким тоном, що той реально повірив», — пояснив Малюк.
Додатковим фактором успіху стало те, як виглядали дрони: бойова частина була інтегрована в корпус, а не кріпилася окремо.
«Оскільки, якби він виглядав так, то, я думаю, той водій, який би він не був далекий від реалій, він би все одно подумав би: „щось тут не так“, і можливо зателефонував би до місцевого управління ФСБ. Тому, власне, все спрацювало правильно», — підсумував Малюк.
Нагадаємо, Василь Малюк розповів, СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike — далекобійних ударів безпілотними системами. За весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об’єктів у глибокому тилу РФ.