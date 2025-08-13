Малюк розповів, як росіяни спробували вбити його двома "Іскандерами"

Очільник СБУ Василь Малюк / © Associated Press

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що російські війська намагалися знищити його, завдавши ударів балістичними ракетами «Іскандер» по місцях перебування.

Про це голова СБУ розповів в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».

Малюк повідомив, що він став однією з головних цілей ворога ще від жовтня 2022 року — після першого українського удару по Кримському мосту на 70-річчя президента РФ Володимира Путіна. А після української спецоперації СБУ «Павутина» росіяни «взагалі цим живуть», сказав Малюк.

«Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз планують ліквідацію ракетними й дроновими атаками», — повідомив він.

Очільник СБУ постійно змінює місця перебування та використовує запасні командні пункти. За його словами, ворог намагається вирахувати об’єкти, розташовані поза зоною прикриття систем Patriot, щоб атакуватибалістичними ракетами.

«Були випадки, коли два „Іскандери“ прилітали безпосередньо в запасний командний пункт, чітко на мій проїзд», — розповів Малюк.

Водночас, очільник української спецслужби стверджує, що замахи не впливають на його роботу та лише додають мотивації.

«Я перед вами сиджу, живий, здоровий, усміхаюся. У цьому житті ми всього-навсього за чашкою кави», — зазначив голова СБУ.

Нагадаємо, у червні Малюк заявив, що Росія готувала одразу кілька замахів на українських високопосадовців, зокрема на нього самого, президента Володимира Зеленського, начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова та брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака.