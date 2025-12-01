Малюк ввів "санкції" проти "тіньового флоту" РФ - це козир у мирних перемовинах, - експерт

Sea Baby

Реклама

Морські дрони Служби безпеки України почали нищити «тіньовий флот» рф. Це дає Україні додаткові козирі у мирних перемовинах.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт вважає, що удари морських дронів Sea Baby матимуть суттєві наслідки і для бюджету нашого ворога, і для всієї військово-морської ситуації в Чорноморському регіоні. «Дуже точно був обраний таймінг — якраз перед переговорами з американською стороною. Це демонстрація дуже важливого козиря, як любить казати Дональд Трамп. Малюк вкотре продемонстрував, що санкції СБУ — одні з найдієвіших у цій війні. Спецслужба вкотре провела зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня, яку будуть вивчати колеги з інших країн», — наголошує екснардеп.

Реклама

«СБУ знову модернізувала свою унікальну розробку — морські дрони, які тепер можуть долати наддовгі відстані та нести посилену бойову частину. Морські дрони стали важливим фактором у всій війні: ураження Кримського мосту, зміна балансу сил у Чорному морі, що дозволило нам відновити власний морський коридор, а тепер — удар по тіньовому флоту рф. Це лише основні спецоперації Служби з використанням цієї розробки», — пише Черненко.

Політолог акцентує, що підлеглі Малюка завдали удару туди, де він завдає найбільшої шкоди ворогу. «Тіньовий флот» в умовах санкцій має для росіян ключове значення — він забезпечує до 30% експорту нафти. А через порти Чорного моря проходить чверть всієї нафти ворога. Щотижня росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту. Кожне з уражених суден могло перевозити нафти на 70 млн доларів. Але втрати росіян після ударів СБУ цими 70 мільйонами не обмежаться: тепер, через ризики, зросте ціна фрахту та вартість страхування для всіх кораблів. А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати», — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» рф. На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації. Танкери були не завантажені, і їх ураження не завдало шкоди навколишньому середовищу.