Війна
297
2 хв

Малюк ввів "санкції" проти "тіньового флоту" РФ - це козир у мирних перемовинах, - експерт

Атака на тіньовий флот рф змінила ситуацію перед перемовинами.

Наталія Магдик
Sea Baby

Sea Baby

Морські дрони Служби безпеки України почали нищити «тіньовий флот» рф. Це дає Україні додаткові козирі у мирних перемовинах.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт вважає, що удари морських дронів Sea Baby матимуть суттєві наслідки і для бюджету нашого ворога, і для всієї військово-морської ситуації в Чорноморському регіоні. «Дуже точно був обраний таймінг — якраз перед переговорами з американською стороною. Це демонстрація дуже важливого козиря, як любить казати Дональд Трамп. Малюк вкотре продемонстрував, що санкції СБУ — одні з найдієвіших у цій війні. Спецслужба вкотре провела зразкову й ювелірно точну спецоперацію світового рівня, яку будуть вивчати колеги з інших країн», — наголошує екснардеп.

«СБУ знову модернізувала свою унікальну розробку — морські дрони, які тепер можуть долати наддовгі відстані та нести посилену бойову частину. Морські дрони стали важливим фактором у всій війні: ураження Кримського мосту, зміна балансу сил у Чорному морі, що дозволило нам відновити власний морський коридор, а тепер — удар по тіньовому флоту рф. Це лише основні спецоперації Служби з використанням цієї розробки», — пише Черненко.

Політолог акцентує, що підлеглі Малюка завдали удару туди, де він завдає найбільшої шкоди ворогу. «Тіньовий флот» в умовах санкцій має для росіян ключове значення — він забезпечує до 30% експорту нафти. А через порти Чорного моря проходить чверть всієї нафти ворога. Щотижня росія заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту. Кожне з уражених суден могло перевозити нафти на 70 млн доларів. Але втрати росіян після ударів СБУ цими 70 мільйонами не обмежаться: тепер, через ризики, зросте ціна фрахту та вартість страхування для всіх кораблів. А це означає, що перевозити кремлівську нафту стане значно менш вигідно, оскільки суттєво зростуть логістичні витрати», — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать «тіньовому флоту» рф. На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично були виведені з експлуатації. Танкери були не завантажені, і їх ураження не завдало шкоди навколишньому середовищу.

