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"Мало ударів по Одесі та Ізмаїлу": Медвєдєв "вибухнув" погрозами через атаку на російські судна

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Мало ударів по Одесі та Ізмаїлу": Медвєдєв "вибухнув" погрозами через атаку на російські судна

Медвєдєв "вибухнув" погрозами через атаку на російські судна / Фото: Associated Press

Раніше Медвєдєв залякував увесь світ ядерною війною.

Через атаку на російські судна у Чорному морі заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув гучними погрозами.

Про це Медвєдєв написав у Telegram.

Він наголосив, що, мабуть, українцям замало ударів по Одесі та Ізмаїлу.

"Якщо Київська мерзота хоче влаштувати екологічну катастрофу в Чорному морі, вона має отримати її на тій частині їхньої території, яка скоро відвалиться Польщі і яка смердітиме після цього століттями. Це буде для них остаточне рішення щодо зернової угоди", - заявив Медведєв.

Напередодні заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв узявся залякувати світ ядерною війною, водночас заявивши, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі російські вимоги щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, головний рупор Кремля Дмитро Медвєдєв цього разу пригрозив президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому та главі правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "зникненням".

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Дата публікації
Перегляди
382
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