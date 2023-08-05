"Мало ударів по Одесі та Ізмаїлу": Медвєдєв "вибухнув" погрозами через атаку на російські судна

Через атаку на російські судна у Чорному морі заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув гучними погрозами.

Про це Медвєдєв написав у Telegram.

Він наголосив, що, мабуть, українцям замало ударів по Одесі та Ізмаїлу.

"Якщо Київська мерзота хоче влаштувати екологічну катастрофу в Чорному морі, вона має отримати її на тій частині їхньої території, яка скоро відвалиться Польщі і яка смердітиме після цього століттями. Це буде для них остаточне рішення щодо зернової угоди", - заявив Медведєв.

Також читайте До берегів окупованого Криму наближається морський дрон

Напередодні заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв узявся залякувати світ ядерною війною, водночас заявивши, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі російські вимоги щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, головний рупор Кремля Дмитро Медвєдєв цього разу пригрозив президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому та главі правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "зникненням".

Читайте також: