Маломуж назвав плани РФ на Курахівському і Покровському напрямках: що задумав ворог

За словами Маломужа, росіяни намагаються обійти Покровськ і з півдня, і з півночі.

Російська армія намагається застосувати тактику широкого захоплення, щоб відволікти ресурси ЗСУ із Покровського на інші напрямки фронту в Донецькій області.

Про це заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, передає FREEДОМ.

За його словами, росіяни намагаються пробити Курахівський клин і створити умови для оточення окремих підрозділів і заходу з півдня. Також окупанти хочуть далі просунутися, щоб перерізати всі логістичні шляхи з Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Їхнє стратегічне завдання – не тільки просунутися, захопити нові рубежі, але й відволікти наші сили з Покровського і з Курахівського напрямків на інші напрямки. Тому що ми змушені реагувати, задіювати або резерви, або знімати якісь підрозділи, щоб не було прориву", – розповів генерал.

Наступ РФ у Донецькій області / Фото: Deepstatemap

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На думку Маломужа, якщо росіянам вдасться досягти успіху на Курахівському та Покровському напрямку, то далі вони спробують створити ударний південний фланг для проведення операцій на Донеччині загалом.

"Ворог ставить завдання в найближчі тижні все-таки перейти до наступальних операцій у Донецькій області. Тому що Путін жорстко контролює, і вже багато разів змінював терміни щодо захоплення Покровська. І, звичайно, в їхніх планах – проведення ударних операцій на Костянтинівку, на Краматорськ, на Слов’янськ. А також остаточне захоплення напрямків Часового Яру, Торецька, вони сподіваються провести операцію там найближчими днями", – спрогнозував експерт.

Раніше експерт Владислав Селезньов пояснив, чому виникла така складна ситуація на Покровському напрямку.

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