Маломуж про плани Путіна: "До Нового року ставиться завдання захопити Донбас"

Президент Росії Володимир Путін поставив своїм військам завдання – до Нового року захопити весь Донбас, зокрема дуже важливим для них є Бахмут.

Про це генерал армії та ексочільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів у інтерв'ю Obozrevatel.

За його словами, захоплення Бахмута є питанням особистого престижу Путіна. Він не раз ставив завдання захопити місто, проте російській армії ніяк не вдається цього зробити. Не допомагають навіть перекидання туди вагнерівців та спецназу.

Маломуж вважає, що задля захоплення всього Донбасу Росія перекидатиме в район Бахмута всі наявні сили, зокрема й військову техніку.

"До Нового року ставиться завдання захопити Донбас. Але українська армія потужно протидіє реалізації цих планів, тому, на мою думку, перспектив захоплення всього Донбасу немає", – оцінив генерал.

Нагадаємо, в ЗСУ 17 грудня повідомили, що епіцентром бойових дій на фронті є Бахмутський напрямок. Там російська армія намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт у районі самого міста.

За словами експерта Олега Жданова, ЗСУ на Донеччині вже кілька місяців стоять в обороні, а загарбники безуспішно намагаються прорвати українські позиції. Водночас на Луганщині ситуація в армії РФ не така, щоби вони могла там наступати. Хоча ворог атакує там на окремих напрямках, аби збити темп просування ЗСУ.

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