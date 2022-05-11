"Малоймовірно": в МВС заявили, що Лукашенко не накаже почати наземну операцію в Україні

"Малоймовірно": в МВС заявили, що Лукашенко не накаже почати наземну операцію в Україні

В МВС вважають малоймовірним те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може наказати своїм військам розпочати наземну операцію на території України.

Водночас на сьогодні сили армії Білорусі проводять військові навчання.

Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України… все ж таки, поки що це малоймовірно", – сказав радник міністра.

Він також заявив, що 10 травня було багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдутьбілоруські "Смерчі" та інші артилерійські установки тощо.

"У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один-єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби і навчання, і він розташований відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю", – розповів Денисенко.

Нагадаємо, 10 травня в генштабі Білорусі заявили, що створення 20-тисячного угруповання українських військ потребує реакції, тож Мінськ у межах перевірки розгортає на півдні підрозділи сил спецоперацій.

Що пишуть про українську війну західні ЗМІ

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