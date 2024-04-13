Маляр довела депутатку Совсун до сліз під час обговорення закону про мобілізацію: реакція військових та журналістів

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ довела депутатку Інну Совсун від партії "Голос" до сліз просто під час ефіру програми "Новий відлік" на "Суспільному".

ТСН.ua розповідає подробиці того, що трапилося.

Ганна Маляр, під час обговорення в ефірі того, чому із ухваленого закону про мобілізацію прибрали пункт про демобілізацію військових ЗСУ, зауважила, що росіяни щомісяця оформлюють на контракт на службу приблизно 30 тисяч осіб. Окрм цього, вони проводять приховану мобілізацію і наберуть ще 300 тисяч до війська. Вона додала, що за приблизними підрахунками, на осінь ворог сформує дуже потужні сили – у кілька разів більша за наші можливості. За її словами, зараз відбувається ротація військових, таким чином, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності.

"Є ризик відкриття ще одного фронту. І в такій ситуації було би дуже дивно, якби була прийнята норма про демобілізацію. Чи потрібно її допрацьовувати – звісно потрібно. У нас ключова дискусія триває довкола того, що людям (військовим - ред.) треба відпочивати. Це дійсно так і є – люди виснажені. Два роки дійсно не було ротації людей, які перебувають у підрозділах на передньому краї. Зараз це питання системно вирішене і ця ротація відбувається. Не можна оголошувати ні кількість, ні обсяги, ні підрозділи. Але вона нарешті відбувається вперше від початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності", - прокоментувала Маляр.

У свою чергу Інна Совсун, у відповідь на слова Ганни Маляр зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення Росії. За два роки він він заледве бачив своїх дітей. І тому, ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті, наголосила нардепка.

"Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіший, найскладніший момент момент в історії. А ви зараз робите вигляд, цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними і можуть воювати далі. Він (чоловік - ред.) за два роки заледве бачив своїх дітей. І ротація цього не врятує. Ротація не врятує нікого", - відреагувала на слова Маляр Совсун.

У Мережі відреагували на емоційну реакції Інни Совсун та підтримали її. Деякі назвали поведінку Ганни Маляр "огидною та аморальною".

"Моя глибока повага тобі та твоєму чоловікові. Поведінка Маляр є огидною та аморальною. Таким "спікерам-експертам" не місце в інформпросторі України", - написала нардепка Вікторія Войціцька.

Нині військовий, а у цивільному житті журналіст Сергій Гнезділов зауважив, що армія абсолютно не сприймає того, що говорить Ганна Маляр.

"Встановлення строків і термінів служби - найважливіше питання. Я не винуватий в тому, що вмію літати на дроні, а Вася не вміє. Вася теж має це вміти і бути готовим замінити мене, бо з деморалізованого і вигорівшого за три роки війни воїна – боєць так собі. Це має зрозуміти і політичне, і військове керівництво, що люди – не раби, і навіть в тюрмі є чіткі строки, чого не встановлено в армії", - прокоментував він.

Письменник та військовий Артем Чех наголосив, що більшість тих, хто йшли в перші дні на війну, йшли за справедливість. Добровольці йшли визволяти і рятувати території, людей, державу і державність. Йшли рятувати.

"І тепер чути про те, що пацани, ви ж знали, що це безстроково – огидно. Бо якби ж пацани були останніми, якби ж не було ким замінити, якби ж невідворотність смерті, втрата всього, вирок, крапка, останній подих. Але ж є ким. Є чим. І командири далеко не всі, а точніше – мало хто – у*обки. І смерть чи важке поранення теж не стовідсоткове. І армія як інституція далеко не така вже й монструозно-страшна, як її малюють… Нам потрібна мобілізація не лише для того, щоб поповнювати санітарні втрати. Нам треба міняти людей. Але: та нахіба нам ці непопулярні рішення, а відповідно – стільки солдатів, ми по сусєкам наскребли. Але кого? Тих, хто прийшов у перші дні. Оцей мільйон увійде в історію… Наші хлопці і дівчата мають право відпочити. Вони мають право на повноцінний відпочинок. Кажуть: якщо ми демобілізуємо вас, то втратимо все. Ви втратите все. А вони все втрачають уже. Сім’ї, життя, любов, радість. Майте повагу до тих, хто врятував ваші дупи від смерті або від екзилу. Іноді охоплює розпач.І як пані Інна Совсун не може стримати сліз, я не можу стримати гніву. І подиву. А я думав, що дивуватися вже не здатен", - написав емоційний допис військовий.

Журналістка BIHUS.Info Ан Жюлак написала, що Ганна Маляр Маляр "комунікаційниця від Бога, а тому довела Інну до сліз". Вона зауважила, що Маляр напряму сказала те, що висить "німим докором" від цивільних до всіх, хто 24.02.22 кинувся захищати країну.

"Кажуть, що у Головнокомандувач ЗСУ та Офісу Президента до цієї пані є... еммм ...певна прихильність. І якщо є прихильність, то до неї можуть прислухатись, а вона буде і далі робити ХУ*НЮ в комунікаціях, в яких вона нібіса не розуміє. І демотивувати людей. Не призначайте її нікуди, позвільняйте з комунікаційних посад її подружань з таким же рівнем комунікації, емпатії, такту, і НУЛЬОВИМ ДОСВІДОМ НА ФРОНТІ. НУЛЬОВИМ. Візьміть туди пресофіцерів/рок, які постійно на бойових; знають, що таке війна, втрати, що відчувають родичі військових; мають базовий інтелект і досвід в комунікаціях, а не на людожерських ток-шоу чи в охороні берегу. Якби в пані Ганни були хоч якісь комунікаційні задатки, то вона б ще вчора вибачилась перед Інною, добровольцями і їхніми родинами", - наголосила журналістка.

Нагадаємо, Маляр пояснила, чому влада не називає кількість загиблих українських військових.

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