Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маляр назвала, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
586
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маляр назвала, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські солдати їдуть на Humvee у Бахмуті 21 грудня 2022 р. AP Photo/Libkos

ЗСУ просуваються південному фланзі Бахмута.

Українські захисники упродовж минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, на південному фланзі Бахмута йде просування.

"Минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр", - заявила Маляр.

Загалом Збройні сили України звільнили вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.

Нагадаємо, Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
586
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація