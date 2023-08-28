Маляр назвала, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські захисники упродовж минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, на південному фланзі Бахмута йде просування.

Також читайте ЗСУ повністю звільнили Роботине і просуваються далі - Маляр

"Минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр", - заявила Маляр.

Загалом Збройні сили України звільнили вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.

Нагадаємо, Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області.

Читайте також: