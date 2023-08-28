Маляр назвала, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

ЗСУ просуваються південному фланзі Бахмута.
Українські захисники упродовж минулого тижня звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
За її словами, на південному фланзі Бахмута йде просування.
"Минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр", - заявила Маляр.
Загалом Збройні сили України звільнили вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.
Нагадаємо, Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області.
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