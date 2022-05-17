Маляр повідомила, коли і яку зарплатню військовослужбовці отримають у травні

Маляр повідомила, коли і яку зарплатню військовослужбовці отримають у травні

Першим траншем йде виплата грошового забезпечення, а другим - виплата додаткової винагороди.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила подробиці про нарахування зарплатні військовослужбовцям.

Цю тему вона обговорила під час пресконференції в "Медіацентрі Україна" 17 травня.

"Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерства оборони військам в травні, то йдеться про гроші, що нараховуються за квітень", - зазначила Маляр.

Вона додала, що першим траншем йде виплата грошового забезпечення, а другим - виплата додаткової винагороди у зв'язку з введенням військового стану.

"Це оті 30 тис. грн для всіх військових, про які ви вже знаєте, і 100 тис. грн - для тих, хто бере участь у бойових діях", - повідомила вона.

Міністерство оборони на підставі заяви від ЗСУ перерахувало за квітень 51,5 млрд. гривень. Орієнтовно, до 20 травня військові частини мають зарахувати ці кошти військовослужбовцям.

Раніше Маляр повідомляла, що з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених, повідомила віце-прем’єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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