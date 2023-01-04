Плани Кремля незмінні: Маляр повідомила, що окупанти готуються до захоплення п'яти міст на Донеччині

Відомо, що через вичерпання запасів високоточних ракет, агресор здійснюватиме пошук джерел поновлення ракетного озброєння серед дружніх до кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БпЛА.

За даними Головного Управління Розвідки Міноборони плани Кремля залишаються незмінними. Москва намагається примусити керівництво України до переговорів силовим шляхом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Для підвищення ефективності застосування військ, ворог найближчим часом продовжить формування додаткових штурмових підрозділів. Зосереджуватиме основні зусилля на захопленні Лиману, Соледару, Бахмута, Авдіївки та Мар‘їнки", - зазначила вона.

За її словами, у зв’язку із суттєвими втратами в особовому складі, противник не припиняє мобілізаційні заходи, які, найбільш ймовірно, будуть активізовані у першому кварталі 2023 року (друга хвиля часткової мобілізації).

Напередодні повідомляли, що українці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і ще одного нападу окупантів з Білорусі. Там наразі фіксують рух особового складу та техніки.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк зазначав, що росіяни 2023 року можуть одночасно піти з півночі або сходу.

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