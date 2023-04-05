Маляр пояснила мету пропагандистських повідомлень Росії про "успіхи" у Бахмуті

Ганна Маляр розповіла про інформаційні інструменти, які ворог використовує в пропаганді.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо Бахмутського напрямку та пояснила, на що спрямована пропаганда.

Про це заступниця міністра оборони написала у Telegram.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - йдеться у повідомленні.

Ганна Маляр вказала на інформаційні інструменти, які ворог використовує в пропаганді: повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах та свідчення про начебто розсекречені плани і рішення керівництва щодо Бахмуту.

"Аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - резюмувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомляла, що у Бахмуті ворог задіяв професійні підрозділи десантників.

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