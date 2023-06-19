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Маляр про намагання окупантів перехопити ініціативу: який основний напрямок наступу росіян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Маляр про намагання окупантів перехопити ініціативу: який основний напрямок наступу росіян

Окупанти намагаються перехопити ініціативу на полі бою / Фото: Associated Press

Російскі війська хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти підтягнули свої сили та намагаються здійснювати активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.

За її словами, російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на полі бою.

“Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема - десантно-штурмових”, - наголосила Ганна Маляр.

Вона також додала, що українські війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають їм просуватись.

Нагадаємо, що Росія зазнала великих втрат на одному з напрямків.

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Дата публікації
Перегляди
2449
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