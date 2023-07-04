Маляр про дії ЗСУ на Бахмутському напрямку: "Є просування по південному флангу"

Окупанти чинять опір: і на півдні, і на сході.

Українські військові просуваються на південному флангу довкола Бахмута.

Про це в ефірі телемарафона повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У нас сьогодні є просування по південному флангу довкола Бахмута. По північному... йдуть бої, там поки що не має просування. На півдні у нас є просування щодня. Натомість наші військові стикаються з дуже серйозним опором ворога - і на півдні, і на сході", - зазначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають просування населеними пунктами. Проте основні бої тривають по селах Берхівка та Кліщіївка на Донеччині.

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