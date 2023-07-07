Маляр про ситуацію на фронті: окупанти в Бахмуті опинилися практично в пастці

Російські окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках та намагаються прорвати нашу оборону.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, окупанти продовжують свій наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Військові РФ намагається прорвати нашу оборону. Проте безуспішно.

“Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень. На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка - більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень. В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін”, - зазначила Ганна Маляр.

Яка ситуація на півдні

Там Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр батарейної боротьби.

“Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях. Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас”, - наголосила Маляр.

Нагадаємо, що серед окупантів зростає кількість відмов від участі у війні.

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