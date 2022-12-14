Маляр роз'яснила заяву про мобілізацію: "Це залежить від перебігу бойових дій"

Зараз мобілізацію подовжено від 21 листопада на 90 днів.

У Міністерстві оборони спростували інформацію про нібито нову хвилю мобілізації після Нового року. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій.

Про це вона написала у телеграм-каналі.

Маляр роз'яснила, що мобілізацію оголошує своїм указом президент. Загальна мобілізація в Україні триває від 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами глави держави через широкомасштабну збройну агресією росії проти України. Наразі вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Вона нагадала, що її подовжено від 21 листопада на 90 днів.

"Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні. Мобілізаційні потреби залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові. Питання стосовно мобілізації впорядковані Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституцієї України.

Відповідно до цих норм, президент України:

здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;

визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації", - йдеться у дописі Маляр.

Нагадаємо, у середу, 14 грудня, низка ЗМІ написали, що після Нового року в Україні планується додаткова хвилі мобілізації із посиланням на прогнози застуниці міністра оборони Ганни Маляр.

Варто додати, 24 лютого через повномасштабне вторнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський підписав закон про проведення загальної мобілізації, 3 березня Верховна Рада затвердила указ глави держави. Відтоді його кілька разів продовжували.

Що на фронті, підступні плани Кремля і дует "Фейгін-Арестович" - Ганна Маляр у "Нічній варті"

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