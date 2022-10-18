Маляр розповіла, чи вступить Білорусь у війну проти України та які настрої серед військових цієї держави

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр не відкидає нового наступу на Україну з території Білорусі та вважає, що для цього можуть залучити білоруських військових.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для медіаплатформи "Ми –Україна"

"Головне управління розвідки Міноборони постійно моніторить ситуацію. Вся інформація є. Вона дуже вчасно передається ЗСУ для прийняття рішень. Частину інформації, яку можна, ми оприлюднюємо. Не просто проводиться аналіз, а ЗСУ неодноразово заявляли про те, що вони готові до будь-яких сценарій, зокрема з боку Білорусі. Бо ми розуміємо, що там може бути все, що завгодно. Попередні тижні проводились спільні навчання "Північний буревій" на кордоні з Білоруссю. Це були ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, які відпрацьовували можливі сценарії. Ми розуміємо, що РФ використовує Білорусь та її територію для війни з нами. І для підвищення ставок або зміни технології війни, вони можуть використати і білоруське військо", - сказала заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що однією з тактик Росії було розконцентрування українських військ по Волинській лінії.

"Дуже складно розподілити наші війська по всій лінії фронту. Але потрібно розуміти, що немає однозначного прогнозу розвитку війни. Наше завдання - враховувати, що може Бути. Але що точно станеться дуже складно, бо ми не знаємо, як події розвиватимуться завтра", - пояснила Маляр.

Ганна Маляр наголосила, що росіяни та білоруси - це різні менталітети. Настрої у білорусів разюче відрізняються від російського суспільства.

"Білоруси не хочуть тут воювати, у переважній більшості вони її не підтримують. Частина білоруських військових не хочуть виконувати цей наказ. Ми у перші дні війни виходили на білоруських військових та передавали їм інструкцію та інформацію, як вони можуть здаватись у полон. Ми гарантуємо життя та нормальні умови. І Лукашенко добре розуміє, що такий крок не підтримують цивільні та навіть військові. А для Лукашенка такі настрої - це фіаско", - сказала заступниця міністра оборони.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російська окупаційна армія пішла у наступ на українську столицю з території Білорусі. Також з території РБ постійно обстрілюють Україну ракетами.

Самопроголошений президент Білорусі визнав, що його держава бере участь у війні проти України.

Тепер до Білорусі Росія знову звозить своїх військових та перекидає техніку. Експерти вважають, що однією з причин може бути брак місця для мобілізованих в РФ.

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