Маляр розповіла про додаткову мобілізацію в Україні наступного року

У Міноборони розповіли, від чого залежатиме ситуація з мобілізацією в Україні.

У Міністерстві оборони пояснили, що наступна хвиля мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті.

Про це у програмі "Нічна варта" на 1+1 розповіла заступниця голови відомства Ганна Маляр.

Вона наголосила, що окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку війни.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – розповіла Маляр.

За її словами, після нового року про це будуть говорити публічно.

Мобілізація в Україні

Начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн нагадав, що першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Президент України Володимир Зеленський запропонував подовжити дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Начальник управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні найближчим часом не буде. Наразі мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість особового складу в ЗСУ є достатньою, тож додаткова хвиля мобілізації наразі не планується.

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