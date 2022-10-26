Маляр розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку: ЗСУ не віддають території

Збройні сили України перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Вони не віддають території ворогу.

Про це під час марафону повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, наразі в регіоні тривають бої. Їх Генштаб позиціонує як оборонні дії, наголосила Маляр.

"Оостанній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті. Ми фактично перебуваємо в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території", - наголосила заступниця міністра.

Ситуація на Херсонщині

Голова Міноборони Олексій Резніков, у Херсоні ЗСУ взяли під контроль усі переправи. За його словами, окупанти не зможуть вивести війська з міста, як вони зробили це на Харківському напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни битимуться за Херсон до останнього солдата. Він висловив припущення, що президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра

Своєю чергою, аналітики ISW звітуютували, що росіяни готуються до оборони тимчасово окупованого Херсона. Крім того, загарбники переселять більшу частину населення області на східний берег Дніпра. "Програма переселення" нової "адміністрації" розрахована на 60 тис. осіб, інформує окупаційна владаю.

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