Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маляр розповіла про удар ЗСУ по величезному складу росіян в Макіївці

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1160
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маляр розповіла про удар ЗСУ по величезному складу росіян в Макіївці

Ганна Маляр розповіла про удар ЗСУ по складу росіян в Макіївці / Фото: armyfm.com.ua

ЗСУ вкотре влучили у масштабний склад окупантів у Макіївці.

Українські військові в Макіївці знищили величезний склад окупантів, де вони зберігали артснаряди та ракети.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що ЗСУ щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли окупантів.

"Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку", - повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра додала, що "це наша відповідь на лобові штурми ворога".

"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - зауважила Маляр і додала, що "далі буде".

Нагадаємо, вранці, 6 липня, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи. У небо піднявся чорний дим. 

Крім того, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1160
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація