Маляр розповіла про удар ЗСУ по величезному складу росіян в Макіївці

ЗСУ вкотре влучили у масштабний склад окупантів у Макіївці.

Українські військові в Макіївці знищили величезний склад окупантів, де вони зберігали артснаряди та ракети.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - розповіла Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що ЗСУ щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли окупантів.

"Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише таврійському напрямку", - повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра додала, що "це наша відповідь на лобові штурми ворога".

"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - зауважила Маляр і додала, що "далі буде".

Нагадаємо, вранці, 6 липня, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області пролунали сильні вибухи. У небо піднявся чорний дим.

Крім того, 4 липня, речники ЗСУ повідомили про знищення складу з боєприпасами окупантів у Макіївці.

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