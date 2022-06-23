Маляр закликала не шкодити ЗСУ неперевіреною інформацією

В Міноборони України закликали суспільство не поширювати у соцмережах деталі спецоперацій ЗСУ.

Такі повідомлення шкодять українським захисникам.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Інформація про звільнення чи втрату якогось населеного пункту, в якому ще можуть проходити бої, вважається некоректною.

За словами Ганни Маляр, потрібно чекати на офіційні повідомлення від Генерального штабу ЗСУ.

“Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. От зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що в акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають 5 носіїв ракет.

Читайте також: