Маляр заявила про паніку серед окупантів: тікають з війська і калічать себе

Російське військове командування залякує своїх солдатів розстрілами та в’язницею, однак це малоефективно.

Серед російських військових поширюються панічні настрої, зокрема серед тих, які пройшли навчання в Білорусі і мали поповнити лави окупантів на війні проти України.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Мережі 27 липня.

"Серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої", – вказано в заяві Маляр.

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Вона поінформувала, що потрапляння до районів бойових дій в України намагається уникнути більшість російських військових, які проходили підготовку на території Білорусі і на початку липня були передислоковані на полігони Нижньогородської області та Краснодарського краю РФ для подальшого відновлення втрат ворожих підрозділів.

Так, у російському війську фіксується збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв аби не бути відправленими на війну проти України.

"Відбувається посилення "інформаційно-роз’яснювальної роботи" (читайте залякування) командуванням російських окупаційних військ серед російських військовослужбовців", – додала заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що погрози російським солдатам ув’язненням та розстрілами малоефективні та ще більше демотивують їх.

Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони України опублікували перехоплену розмову російський загарбників, у якій один військовий ділиться планами про втечу з фронту за гроші, а також радить і колезі їхати додому.

А в українському Центрі нацспротиву повідомляли, що на загальні настрої колаборантів та самих росіян в окупаційних адміністраціях на території України суттєво вплинули нещодавні арешти терористів Ігоря Стрєлкова та Павла Губарєва. Так, гауляйтери почали активно брати відпустки, а частина кремлівських кураторів взагалі відбула до РФ.

Водночас українські війська розпочали великий контрнаступ на півдні, і їм вдалося вдалося прорвати оборонні позиції ворога на заході Запорізької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

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