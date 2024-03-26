Малюк розповів, як СБУ та Сирський викрили підполковника-"крота" у "Хортиці"

Український підполковник відмовився від зарплати в ФСБ Росії і працював "ідейно", хоча сам родом із Волині.

Очільник СБУ Василь Малюк розповів про викриття російських агентів в ОСУВ "Хортиця". Спецслужба разом із тодішнім командувачем "Хортиці" Олександром Сирським викрила ворожого "крота" у званні підполковника.

Про це Малюк повідомив у інтерв'ю телеканалу ICTV, опублікованому 25 березня.

Очільник СБУ відповів на запитання про те, яка мотивація у посібників країни-агресора, пригадавши випадок у оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

За словами Малюка, СБУ разом із Сирським, який тоді очолював "Хортицю", "розробляла і реалізовувала" російського агента-військовослужбовця ЗСУ, який працював там. Голова СБУ зазначив, що Сирський допомагав спецслужбі з документуванням.

"Було зрозуміло, що він (російський агент – ред.) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити і затримати. Він був у званні підполковника", – розповів Малюк.

Він також поділився, що був здивований, коли дізнався, що затриманий підполковник відмовився від зарплати в ФСБ Росії і працював "ідейно", хоча сам родом із Волині.

Читайте провідні новини дня:

Згодом СБУ з’ясувала, що військовослужбовець був частиною мережі ворожих агентів. Окрім нього, спецслужба викрила ще й підполковника Нацгвардії, який також працював в ОСУВ "Хортиця". Усі ворожі агенти були затримані та дали свідчення.

Як пояснив Малюк, здебільшого люди йдуть на співпрацю зі спецслужбами РФ через "матеріальну залежність". Окрім того, росіяни можуть погрожувати українцям, катуючи їхніх рідних у полоні, однак "одним лише "батогом" ніхто в такому разі не працює".

Голова СБУ також поінформував, що протягом 2023 року спецслужба викрила 47 російських агентурних мереж. Водночас у самій СБУ за останній рік не було витоків інформації про планування і підготовку спецоперацій, запевнив Малюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Першого разу Кримський міст підірвала "теплична плівка"! Голова СБУ Василь Малюк. Інтерв'ю

До слова, напередодні в СБУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення викрили понад 2000 зрадників і понад 6000 колаборантів.

Читайте також: