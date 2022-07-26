Малюська розповів, як військовополонені РФ відбувають покарання в Україні

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що російські військовополонені працюють в Україні на режимних об'єктах, а підозрювані у воєнних злочинах проходять за кримінальними провадженнями.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони утримуються в наших установах Міністерства юстиції. Мені щодня надсилають оновлення по статусу, хто де перебуває. Власне, їхня доля залежить від однієї ключової речі – в нас є докази вчинення ними воєнних злочинів чи немає", - пояснив він.

Міністр пояснив, що ті росіяни, щодо яких доказів вчинення ними воєнних злочинів немає – вони звичайні військовополонені за Женевською конвенцією, утримуються до того часу, поки не буде запит на обмін таких осіб.

"До того часу вони найчастіше за все працюють у нас, займаються деревообробкою під охороною на режимних об'єктах", - зазначив Малюська.

Що стосується військовополонених, які вчинили воєнні злочини – там кримінальне провадження, щодо них здійснюються слідчі дії з розслідування воєнних злочинів і винесення вироків. Але вони теж можуть бути обміняні на наших військових, які утримуються в полоні в Російської Федерації.

"Тому, за великим рахунком, поки що найтиповіша доля і першої, і другої групи військовополонених – це піти на обмін. Різниця в тому, що друга група – які вчинили воєнні злочини – отримають вирок, що є перешкодою для їхнього подальшого нормального життя, з одного боку. З іншого боку, така категорія полонених є більш цінною для сторони агресора як предмет обміну, тому що чим яскравіший злочинець, чим більше зла він накоїв, тим більша його значущість, тим більше його хочуть забрати, щоб прибрати ризики для подальших обвинувачень. І тим вагоміших наших героїв ми можемо забрати з полону", - резюмував міністр юстиції.

Нагадаємо, адвокат розповів про можливість обміну всіх полонених "азовців".

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