Малює прапори “ХНР” та замальовує українські: в Харкові неповнолітня розлютила соцмережі проросійською позицією (відео)

В Харкові місцева мешканка ходить містом і малює прапори так званої “ХНР”. Дівчина навіть не приховує того, що виступає за повномасштабне вторгнення та російську агресію проти мирного населення.

Відповідні відео з’явилися в соцмережах.

На одному з роликів вона в центрі Харкова знімає себе під російський гімн. На другому відео розповідає, що ходить містом та розклеює листівки “ХНР”.

“Ось що ми зробили: заклеїли написи нациків та написали “За Харківську народну республіку”. Мені здається, дуже красиво та непомітно. Помітно поки що робити не можна”, - коментує дівчина своє відео.

В соцмережах користувачі вже закликають СБУ втрутитися та притягнути містянку до кримінальної відповідальності.

“Тут ще підʼїхало відео харківської мерзоти-рашистки. Вона з “падругамі”, виявляється, малюють прапори “ХНР” та замальовують українські. Ходять по центру Харкова та знімають свої нацистсько-рашистські відео. СБУ, ці ме***ти та їхні батьки мають бути арештовані. І сісти. Надовго”, - написав у соцмережі громадській діяч Андрій Смолій.

Також в одній із публікацій він заявив, що дівчині - 15 років.

В Харкові дівчина на вулицях міста пише надписи “ХНР”

Нагадаємо, що в Харкові лікарці оголосили підозру через смерть немовляти.

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