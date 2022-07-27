Мріють зробити комікс про війну: як на Слов’янському напрямку українські захисники знищують ворога та займаються мистецтвом

Цілодобово чути, як вибухають ворожі артилерійські снаряди. На Слов’янському напрямку рашисти обстрілюють розташування українців з танків, а піхота окупантів час від часу намагається йти на штурм. Утім, наші бійці тримають удар і завдають суттєвих втрат ворогу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Його “портал” з фронтової реальності до іншого світу - олівець із блокнотом. Щойно випадає перша-ліпша тиха хвилина, чоловік сідає за малювання.

Він за посадою - стрілець-гранатометник Харківського окремого батальйону територіальної оборони. За покликанням, як з’ясувалося вже на війні, - митець-практик.

“Наприклад, як випити кави на позиції. Філіжанку кави, зранку. Піти по воду за три кілометри. Принести воду. Так, так. Нарубати дров, розпалити багаття”, - розповідає військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Руслан.

Неодмінний герой його “окопних” коміксів - український захисник. Автор зізнається: то - збірний образ, поки - безіменний. Та малювати прагне максимальною достовірно.

“Побачив різницю між цивільним життям і військовим. І я хотів розповісти цивільним людям, як живуть військові”, - каже чоловік.

Аби почути різницю між тилом і реальністю передової, нині на Слов’янському напрямку не треба навіть надто дослухатися. Побачити та відчути, чим саме фронт відрізняється від тилу, теж можна мало не щохвилини.

Це улюблений “бойовий портал” Сергія. “Карл Густав” - шведський ручний протитанковий гранатомет. Під час одного з останніх ворожих штурмів зазнав поранень. Та із головним своїм призначенням впорався на відмінно.

“Прорив танками, ну, вони намагалися. Бах - недалеко звідсіля. І один танк був захоплений разом з екіпажем”, - згадує військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Михайло.

Майже щодоби на цій ділянці фронту дає про себе знати і піхота рашистів.

З тим “Максимом”, стареньким безвідмовним кулеметом, зізнається Володимир, а надто під час ворожих, піхотних атак, у нього - стовідсоткове взаєморозуміння.

Та найгучніше і найнебезпечніше тут, щоразу коли починає стріляти московитська артилерія.

Задавити ворожу арту - завдання українських майстрів великих калібрів. Піхоті за таких обставин, кажуть хлопці, залишається лише уважно слухати.

“Коли по тобі, ти чуєш характерний свист”, - каже військовослужбовець Харківського окремого батальйону ТРО Сергій.

Власну інструкцію, як врятуватися під час ворожої навали, Руслан намалював мало не після першої потужної артилерійської навали.

Не лише вижити під “Градами” та перемогти, але й повернутися з цієї війни з доробком. Руслан зізнається: нещодавно у нього народилась неймовірно натхненна мрія.

Зараз в мене є ідея, яка не дає мені спати більше, ніж російські “Гради”. Зробити проєкт великий - зробити комікс. Про цю війну. І, власне, цей комікс треба малювати на війні. І військовим”, - розповідає Руслан.

Вдома на митця-гранатометника Харківського окремого тербату чекає онучка. Вона народилася, коли рашисти вже вдерлися до України і дідусь був на передовій. Аби Руслан якнайшвидше побачив маленьку й решта захисників змогли обійняти рідних, треба, визнають воїни, на реальність перетворити найпершу, спільну мрію: вибити ворога і захищати батьківщину.

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають атаки ворога та відправляють окупантів на "концерт Кобзона".

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