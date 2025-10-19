Малий, але смертоносний: у мережі порівняли розміри українського STING та "Шахеда"

Російський "Шахед" та український дрон-перехоплювач STING / © Фото з відкритих джерел

Опубліковано порівняльні фото російського ударного безпілотника “Шахед” і українського дрона-перехоплювача STING.

Фото і коментарі оприлюднені представниками MilTech “Дикі Шершні”.

Російський "Шахед" та український дрон-перехоплювач STING. / © Фото з відкритих джерел

Як зазначають експерти, STING значно менший за “Шахед”, але при цьому “саме такі дрони збивають в кілька разів більші російські ударні безпілотники”.

Середня ефективність STING, за їхніми даними, становить близько 70% успішних перехоплень. Коментують також, що легкість і маневреність STING дозволяють ефективно знешкоджувати ворожу техніку.