Війна
288
1 хв

Малий, але смертоносний: у мережі порівняли розміри українського STING та "Шахеда"

Український дрон-перехоплювач STING продемонстрували поруч із російським Шахедом. Попри менші розміри, він показує до 70% успішних перехоплень.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Російський "Шахед" та український дрон-перехоплювач STING

Російський "Шахед" та український дрон-перехоплювач STING / © Фото з відкритих джерел

Опубліковано порівняльні фото російського ударного безпілотника “Шахед” і українського дрона-перехоплювача STING.

Фото і коментарі оприлюднені представниками MilTech “Дикі Шершні”.

Як зазначають експерти, STING значно менший за “Шахед”, але при цьому “саме такі дрони збивають в кілька разів більші російські ударні безпілотники”.

Середня ефективність STING, за їхніми даними, становить близько 70% успішних перехоплень. Коментують також, що легкість і маневреність STING дозволяють ефективно знешкоджувати ворожу техніку.

288
