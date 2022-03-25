Мама бійця, якого повернули із російського полону, не полишала надій, що він живий

Останнє, що жінка чула по телефону в розмові із сином – це постріли.

Відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. До України повернулися десять вояків Збройних сил. Їх обміняли на таку ж кількість російських солдатів, які були затримані під час наступу на наші території.

Про це йдеться в ТСН.

Також читайте Україна проти відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону: Верещук пояснила ситуацію

Окрім цього, із полону вдалося витягнути 19-х українських цивільних моряків - це екіпаж рятувального судна "Сапфір", яке було захоплене ворогом під час спроби евакуювати наших військових з острова Зміїний у перший день війни. Повернути їх вдалося в обмін на 11-х російських цивільних моряків. Це ті, кого Україна врятувала із затопленого біля Одеси судна. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Подробиць того, де нині перебувають наші звільнені із полону моряки та вояки, поки не розголошують. Утім із рідними телефоном хлопці вже поспілкувалися, кажуть кореспонденти ТСН, які розмовляли із матір'ю одного із врятованих військовослужбовців. А напередодні ми ще й записали з нею інтерв'ю. Вона не припиняла вірити у повернення свого сина.

«Коли було 24 лютого - останній зв'язок з сином. Я чула по телефону, пролунали його слова: "А тепер, мамо, все, тримайся, у нас дуже гаряче..." Я почула обстріли, коли пішов наступ кораблів. Я почула: "Мамо, тримайся, у нас дуже гаряче, якщо-що, я сам вийду на зв'язок". Все, на цьому все закінчилося. Що він живий, що він в полоні, це для мене, для матері - боляче навіть вимовляти. Але я все ж сподіваюся, що він живий. І що його визволять, обміняють», - розповідала мати звільненого військовослужбовця Тетяна Грибова.

Читайте також:

Міжнародний союз біатлоністів зібрав кошти для українців, які постраждали від війни

Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вийде - пропонує запросити на саміт Україну

Ліквідував особовий склад та техніку: на Харківщині російський гелікоптер обстріляв власні позиції