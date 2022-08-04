Мама і донька, які втратили ноги через ракетний удар РФ по Краматорську, отримали протези (фото)

Наталя Степаненко та її 11-річна донька Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, проходять перший етап протезування у Каліфорнії.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - говорить про свою пацієнтку американський реабілітолог Пітер Герш.

Фото: facebook/Андрій Садовий

Реабілітація у мами з донькою буде тривалою. Сім'я житиме в США близько року. Там українцям вже допомогли знайти житло та купити страхування. Постраждалі отримали навчальні протези завдяки програмі The Right to Walk Foundation.

Після завершення протезування родина Степаненків планує повернутися до України. Однак і після цього їм знадобляться тривалі консультації лікарів.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. Тоді загинуло 50 людей, з них п’ятеро - діти.

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