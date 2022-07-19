"Мамо, ми хочемо жити": мешканці обстріляного села на Одещині розповіли про пережитий жах від прильотів ракет

По селу ворог випустив з акваторії Чорного моря сім ракет «Калібр». Одну збили наші військові, решта - поцілила виключно у цивільні об’єкти: школу, будинок культури та житлові оселі, йдеться в ТСН.

Пані Світлана з дітьми переїхала до села з Одеси, бо думала, що тут безпечніше. А цієї ночі вперше за тривалий час разом з дітьми по тривозі спустилася в підвал. Це врятувало життя і матері, і донечкам – будинок опинився між точками влучань російських ракет. Вибух за вибухом - шість ударних хвиль рознесли оселю. «Дітям було страшно і нам було страшно. Дітей зверху собою накрили, вони кричали, що мамо, ми хочемо жити. У нас двійнята, дві дівчинки. Зруйнувало все, дах у нас валяється, все зруйновано», - каже жінка.

У будинках спалахнули численні пожежі, бо вибухами пошкодило газові труби. Три хати та господарські споруди згоріли майже ущент. Дивом минулося без потерпілих. Утім, шестеро людей дістали поранення. Серед них – п’ятимісячне немовля.

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Майже сотня рятувальників приборкували вогонь й не давали полум’ю розповсюдитися на сусідні будинки. «Також на місці працювали психологи ДСНС для надання допомоги місцевим, впродовж двох годин пожежа була ліквідована», - каже речниця ГУ ДСНС України в Одеській області Марина Мартиненко.

Вибухові хвилі зносили все на своєму шляху, тріщали стіни, розліталися на друзки двері та вікна. Окрім хат, постраждали школа та будинок культури.

«Двері вивалювались разом з коробкою, скло полетіло, гараж повністю полетів, все. А я сиділа з того боку, де більш безпечно було, так я залишилася жива, а так би все, напевно мене не було б. Молилася, сиділа, тільки молилася, більше нічого», - каже місцева мешканка.

Усі ракети влучили виключно по цивільних об’єктах, військових тут не було.

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