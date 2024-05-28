"Мама стогнала і ворушила ногами": 10-річний хлопчик з Покровська втратив батька і маму через удар РФ

10-річний хлопчик Микола з Покровська в одну мить залишився сиротою і втратив тата і маму внаслідок удару РФ по їхньому цивільному будинку.

У Покровську на Донеччині російські окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок чого 10-річний Микола Глушко втратив батьків Ларису та Миколу і залишився сиротою.

Трагічну історію української сім'ї розповідає CNN.

Того дня, родина 10-річного Миколи смажила шашлик і не очікувала біди. Проте вночі після святкування раптом пролунал вибух.

10-річний молодший син Лариси та Миколи Глушко, хитаючись, йшов у темряві до кімнати матері, і зрозумів, що мати лежить перед ним, розчавлена ​​бетонною плитою.

"Чую свист крізь сон. Потім – бабах. Вікна всі повилітали. Щось впало", – згадував хлопчик. "Мама казала: "Коля, Коля". Я кричав: "Мамо, я живий", – розповідає Микола-молодший.

Він сказав, що несамовито зскрібав пил з обличчя та очей матері.

"Я побачив, як мою маму придавило стелею. Я намагався відірвати її, але не міг. Мама стогнала і хитала ногами. А я кричала: "Мамо, мамо, це просто сон, жахливий сон", – згадує дитина.

Миколі кілька днів тому снився подібний кошмар, і він відчував, що він може повторитися.

"Я кричав: "Боже, навіщо ти це зі мною зробив?". Я бігав у нижній білизні і просив допомоги. Потім була темрява", – каже хлопчик.

На його очах померла мати. Його батько загинув від першого вибуху. Кілька годин тому родина влаштувала шашлик, а тепер обійстя, де жила сім'я, було повністю зруйноване.

У лікарні Миколі зробили укол ліків для заспокоєння, а старший брат, якого не було на той час у будинку, прийшов пояснити, що сталося.

"Він сказав мені, що тепер залишилися тільки я і він. Він повторив це чотири рази. Я намагався заспокоїтися, але також ненавидів себе. Тому що я не міг врятувати свою маму", – зазначає 10-річний Миколка.

Могили подружжя, яке загинуло від удару РФ у Покровську. Скриншот з youtube-каналу CNN

По всій східній лінії фронту, особливо в районі Покровська, темпи просування Росії, здається, пришвидшилися, а разом з цим збільшался невимовна втрата таких сімей, як Микола. Поблизу цього будинку немає жодної військової цілі.

"Росіяни настільки близько, що їхні радіостанції були чутні, пояснюючи своїй аудиторії, як Захід відмовляється надати Україні сучасне обладнання, і тому "звичайні хлопці з українських збройних сил будуть ті, хто за це віддуватиметься", – зазначає журналіст CNN.

Опікуном Миколи стала хрещена, що проживає поруч. З Покровська виїжджати вони не збираються.

Нагадаємо, 25 травня РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На момент атаки усередині приміщення було кілька сотень людей.

Станом на 28 травня кількість жертв у Харкові зросла до 18. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

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