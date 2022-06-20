Мама, тітка і її чоловік помирали від важких опіків на очах двох дівчат, в прихисток яких поцілив танк окупантів

Мама, тітка і її чоловік помирали від важких опіків на очах двох дівчат, в прихисток яких поцілив танк окупантів

Четверо діток через обстріли рашистів залишилися без мами. Двоє дівчаток з родини мають опіки третини тіла, вони змогли вибратися з будинку, по якому окупанти двічі вистрелили з танка.

У тому домі було 5 людей, але вижили - тільки 18-річна Лілія і 14-річна Ніна. Вони вже третій місяць витримують болючі і нестерпні перев'язки, адже понад третина тіл в глибоких опік, йдеться в ТСН.

Розповісти, що трапилось 14-річна Ніна не має сил, лише чує про маму, не може втриматися, тому їхню історію могла розповісти старша сестра Ліля.

На момент російського вторгнення дівчата були у селі Велика Дорога на Чернігівщині. Туди зайшло окупантів більше ніж мешканців. «У селі у нас 600 людей населення, а їх 700. В кожну хату лізли, як собаки», - розповідає голова села.

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Окупанти поселились у рідній хаті дівчат, де 4 дітей жили з мамою. Двоє - середня сестра і брат - навчалися в Харкові. Коли окупанти зайняли їхній дім - пані Ольга з Лілею і Ніною переїхали на край села до своїх друзів. Однак 3 березня туди дійшли два танки та два БТРи і без жодної причини вони зупинилися біля дому. «Я побачила як вони крутили дулом. Я уже просто в проймі двері побачила хвилю вогню», - пригадує дівчинка.

По будинку було два вистріли із танка, а тоді ще кулеметна черга, не залишилося нічого - жодної вцілілої стіни . В будинку в той момент було 5 людей - Ніна, Ліля , їх мама Ольга, і подружжя - Віталій та Людмила. З палаючого будинку вибиралися як могли - хто через вікна, хто через отвори в стінах. Ліля вилізла через вікно. Дорослі виходили останніми, на мамі згорів весь одяг.

Повністю обпечені, без одягу, на холоді під обстрілами діти і дорослі не могли дістатися до лікарні. Через зруйновані мости і бойові дії до них не могла доїхати швидка. В шоці вони рухалися в бік Ніжина, дорогою їх підібрала швидка.

Ніжин був в повні блокаді, все що могли зробити лікарі, вони зробили. Але у дорослих були понад 80% опіків, в таких ситуаціях крім шкіри страждають нирки. «3 числа дядь Валік помер, першим. Потім 13 березня - мама, і 6 квітня - тьотя Люда. Мені здавалось що все добре, раз ми вилізли, значить ми виживимо», - пригадує зі сльозами Лілія.

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Вижили тільки дівчата. У 18-річної Лілі найменше уражена шкіра - хоча 25 відсотків тіла в опіках - попечені і руки, і ноги, і обличчя. У Ніни 35 % уражень, а руки 14-річної дівчинки нині не розгинаються повністю. Після того, як лікарі Ніжина залікують усі рани їй потрібні консультації фахівців та реабілітація, аби зберегти рухомість суглобів.

Із рідних у дівчат залишилась бабуся, вона стала опікуном для 4 дітей. Середніх дітей - Аню і Юру після смерті мами забрали рідні до Чехії. Ніна і Ліля не хочуть їхати закордон. Старша Ліля має намір повернутися до дому, але там не має вікон, розбиті двері, опалення, потрібен ремонт. Цей дім любила мама і Ліля дуже хоче виконати її головну настанову. Дівчата дуже вірять в перемогу України і в те, що рано чи пізно зможуть відновити свій рідний дім у прикордонній Чернігівські області. Мріє, батьківський дім, щоб він був прихистком для брата і сестер.

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