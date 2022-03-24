MamaRika про те, як з крихітним сином на руках перетинала кордон: "Йшла дві ночі пішки"

MamaRika про те, як з крихітним сином на руках перетинала кордон: "Йшла дві ночі пішки"

Знаменитість вирішила поїхати з України.

Українська співачка MamaRika жила неподалік Гостомеля, коли розпочалася війна.

Родина тривалий час не покидала своєї домівки. Та після чергових вибухів та обстрілів співачка з чоловіком та крихітним сином поїхали до Одеси.

"Ми були настільки близько до гарячої точки, що періодично просто над нами пролітали ракети, наче у фільмі жахів. В такому режимі дикого страху ми прожили два дні, і на третю ніч після чергового вибуху, зібравши речі за 15 хвилин, залишили свій дім", - написала виконавиця.

MamaRika з чоловіком та сином / instagram.com/mamarika_official

В Одесі родина деякий час відновлювала сили. Втім, заради сина співачка вирішила їхати далі. Вона обрала Молдову. Дорога виявилася нелегкою. Артистка тривалий час не могла перетнути кордон, адже були чималі черги.

Син MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Ми понад 20 годин перетинали машиною молдовський кордон. Це надзвичайно боляче бачити, як розколюються сім'ї, і люди залишають все що в них є та йдуть в нікуди заради своїх дітей. Переходити буферну зону мені довелося аж в 2 ночі пішки з величезною валізою. Уявіть собі: пусте поле без жодного ліхтаря, темінь і ані душі… Цей кілометр тривав вічність, але коли мене зустріли привітні молдовські прикордонники, запропонували чаю і закинули кілька жартів - стало трішки легше", - написала MamaRika.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Знаменитість провела деякий час в Молдові, а потім поїхала до Румунії. Пізніше співачка полетіла до Варшави, де її зустріла мама. Настю з сином одразу ж нагодували в аеропорту, а волонтери дали Давиду чимало речей та іграшок.

"Не таким я уявляла перший переліт Давида, і це було дуже тяжко самотужки. А я розуміла задля чого це все, тому сили самі з'являлися магічним чином. Коли я долетіла до Варшави та обняла маму, я вперше зробила видих за довгі тижні. Я не вірила, що я таки це зробила", - поділилася Настя.

Чоловік виконавиці, Сергій Середа, залишився в Одесі.

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