"Мамині пиріжки вже напечені": військові відпрацьовують сценарії повторного вторгнення із Білорусі

За даними розвідки, уздовж українського кордону з боку білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних, тривають накопичення і розміщення військ, тож українці тренуються зустрічати ворога, йдеться в ТСН.

На навчаннях "Північний буревій" за легенду слугує правдивий сценарій, схожий на події 24 лютого. На білоруському боці почали скупчуватися сили противника. Наказ: посилити українські опорні позиції, тож на них одночасно прибувають групи підкріплення: збройні сили, прикордонники і нацгвардія. Вогневі рубежі зайняли снайпери, сектор додатково прикриває піхота, а в небі – авіація і дрони. Одні – готуються приймати бій, інші - розгортають блокпости, шукають ворожі ДРГ. "Вони можуть пересуватися і цивільним транспортом. І попробувати проникнути з військовою технікою. Нам потрібно не допустити прориву цієї ДРГ в глиб України, або в тил наших підрозділів", - пояснюють бійцям.

Боєць на псевдо «Сова» пригадує як все починалося насправді у лютому. Він – один з тих, хто має бойовий досвід саме на цій ділянці оборони. Тоді, каже, переважаючий в живій силі і техніці – ворог таки зміг прорватися в глиб країни. Зробити зараз це буде складніше, переконують бійці.

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"Скажемо так: 24 числа ми готувалися, ми були готові до наступу, але до останнього не вірили, що вони таки засунуть нам ніж в спину. Тепер ми будемо діяти більш агресивно. Домашні заготовки є! "Мамині пиріжки" вже напечені, тобто , ми готові їх зустрічати", - твердить боєць.

Пиріжками "Сова" називає злість і загартованість побратимів. У перші дні війни, зізнається, не всі хлопці психологічно готові були вбивати, та після Чернігова, Бучі, Гостомеля, Ірпеня бойовий дух змінився. Бійці обстріляні не гірше за техніку. "Техніка стріляна з мінометів, вступали в бій з танком. Вся техніка у нас вже відновлена і готова до використання", - розповідають хлопці.

На боці білоруського кордону поки без змін, досі там тривають так звані «військові навчання», що почалися ще до повномасштабного вторгнення. За даними розвідки, уздовж нашої межі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних, продовжують підготовку для накопичення і розміщення військ. Білорусь лишається плацдармом для висадки росіян в Україну і наші військові маневри «Північний буревій» 2022 – дзеркальна на те відповідь. Україна проганяє усі можливі сценарії. "Перевірка сил і засобів у разі спроби прориву. Ці заходи проводяться на постійні основі. Щодня. У разі будь-яких загроз наші сили завжди напоготові для адекватного реагування у випадку зміни ситуації", - переконує генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Регулярно у спільних навчаннях: збройні сили, тероборона, поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. "Всі підрозділи мають бути одним міцним кулаком, аби наша держава залишалася – нашою державою! І надавала відсіч будь-якому агресорові. З якого б боку він до нас не приходив", - додає Наєв.

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