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"Маминих "героїв" прикрили жінки": мобілізовані з "ЛНР" відмовились воювати за фейкову "ДНР"

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"Маминих "героїв" прикрили жінки": мобілізовані з "ЛНР" відмовились воювати за фейкову "ДНР"

Фото: Associated Press

Мобілізовані жителі так званої "ЛНР" після втечі з Харківщини відмовились повертатися на фронт.

У Луганську жінки влаштували бунт, щоб не відпускати своїх чоловіків на Донеччину.

Про це пише СтратКом ЗСУ. 

Жителі Луганської області, які втекли з Харківщини, відмовилися йти воювати на Донеччину, куди їх планували відправити після втечі. Щоб мобілізованих знову не кинули на фронт, їх кинулися відбивати жінки. Жительки окупованої Луганщини вимагали повернути своїх чоловіків додому.

""Вояки" теж їхати допомагати "братському народу", щоб повернутися наступного разу в пакетах, не хочуть. Рішення правильне", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів Балаклії Харківської області кожного дня з'являються нові приголомшливі факти про їхні звірства.

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