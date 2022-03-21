Маму з немовлям із обкладинки ТІМЕ відшукав їхній рятівник, а вони поїхали дякувати батькам бійця

Родини зустрілись і домовились побачитись знову, коли після перемоги боєць повернеться додому.

Мешканка Ірпеня з крихітною донечкою, які разом з військовим потрапили на обкладинку всесвітньовідомого журналу ТІМЕ відшукали одне одного. Хоча й уявлення не мали хто, де і як, кого звати. Вони зустрілися під час евакуації в Ірпені і навіть подумати не могли, яким тісним буває світ.

ТСН вже розповідала про історію родини Павлюків. Юлія з крихітною донею Еммою та бійцем ЗСУ того жахливого дня потрапили в об’єктив фотокамери. Знімок став обкладинкою одного з найвідоміших та найвпливовіших видань світу ТІМЕ. «Вона просто почала дуже плакати і він взяв її на ручки і просто почав її заспокоювати», - пригадує жінка.

Родина виїхавши на Рівненщину дуже хвилювалася за військового, який так втішав малечу. Після сюжету в ТСН – він відгукнувся сам. «Написав: Як ви, як Емма? Я була дуже щаслива, що він живий, що з ним все гаразд», - каже Юлія.

Журналісти водночас розшукали рідних бійця. Виявилося, його звати Влад, йому 19 і він теж з Рівненщини. Тому разом з маленькою Еммою та її батьки поїхали подякувати за такого бійця. «Хочем подякувати вам за синочка такого. Ми дуже раді, що у вас все добре. Дуже нас так підтримав», - дякує Юлія.

Всі присутні ледь стримують емоції . «Ми доволі спонтанно поїхали на Рівненщину і людина, яка допомагала моїй дружині теж з Рівненщини. Таке відчуття, що наша країна дуже велика, а з іншого боку, така тісна, що люди, які поруч вони виявляються на… Рівненщині», - дивується батько дівчинки Олег.

Батьки Влада кажуть, були приголомшені побачивши сина на обкладинці. «Я знала, що він не зовсім у безпечному місці. Я це розуміла, як матір, я це відчувала. В мене спершу був шок», - каже мама бійця.

Жителька Ірпеня з донькою, які разом з військовим потрапили на обкладинку "ТІМЕ", відшукали одне одного

«Не було слів, тільки от гордість, емоції», - додає батько.

Влад, розповідають, добрий хлопчина, відданий і щирий. Пишаються, кажуть, своїм сином і кожним захисником. У родині ще теж на війні близькі родичі та знайомі. І хоч Влад нині не може говорити телефоном – надіслав повідомлення, щоб мама зачитала: «Дуже радий, що Емма і її сім’я в безпечному місці та хочу побажати мирного неба, як їм так і всім нашим українцям. Я впевнений, що ми сильна нація і за нами правда. Саме тому ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!».

Родини домовляються зустрітися іще, коли Влад та всі наші захисники повернуться додому. Бо перемога за нами, впевнені родини. І як вітання Владу та всім бійцям, його молодший брат грає Гімн на всю околицю.

Читайте також:

Не зрозуміла, що кров її, а не дитини: киянці, яка собою прикрила двотижневу доньку, наклали 25 швів

Херсонці ці дні спокійно сприймають звуки війни, бо знають, що то українці б’ють ворога

Захоплений в полон десантник "російської військової еліти" розповів про мародерства і безчинства своїх