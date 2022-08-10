"Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк заявив росіянам, що Крим і Донецьк підлягають визволенню

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував реакцію росіян у Криму на вибухи, що прогриміли 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці.
Так, він нагадав росіянам, що Донецьк і Крим є українськими територіями, окупованими армією РФ, та підлягають визволенню.
Про це Подоляк написав у Мережі.
"Мамулечка, нужно сваливать!" – нове гасло ru-злодіїв, що жили на вкрадених територіях у захоплених будинках. Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російської армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди", – йдеться в заяві радника голови президентського офісу.
Зауважимо, що фразу "мамулечка, нужно сваливать!" саме вигукували росіяни на одному з кримських пляжів, з якого було видно вибухи на захопленому окупантами аеродромі "Саки".
Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.
Відомо, що на летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків у Криму.
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