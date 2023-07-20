"Мамулічко, поговоріть зі мною": родичі відмовилися спілкуватися з полоненим окупантом

Прості росіяни продовжують розвінчувати міф власної пропаганди про те, що вони "своїх не кидають".

Українські журналісти і блогери Володимир Золкін та Дмитро Карпенко, які беруть інтерв'ю в полонених окупантів, поговорили з черговим загарбником.

Традиційно окупантові дають можливість зателефонувати додому. Проте з окупантом Антоном Воронцовим відмовилися говорити і наречена, і названа мати.

Окупант записав нареченій голосове повідомлення і попередив, що буде телефонувати їй. Також їй скинули фото росіянина, щоб підтвердити, що це не обман. Проте наречена сказала, що не буде з ним розмовляти, кинула трубку і заблокувала номер журналіста.

"Ні, не хочу розмовляти. Дякую, до побачення", – сказала наречена загарбника.

Зрештою слухавку взяла лише його тітка, яку полонений називав мамою (рідна мати окупанта померла).

"Що сталося? Я нічого не зрозуміла. Я не вірю, що він у вас у полоні", – зазначила жінка, хоча чула голос свого племінника в трубку, який просив поговорити з неї. Пізніше тітці навіть показали по відеозв'язку племінника, але вона знову відмовилася говорити.

"Мамулічко. Марино Юріївно, ви що? Не жартуйте так! Я реально в полоні, блін. Це не жарти. Ви що там, з глузду з'їхали? Таня теж… Ви що мене тут, блін… Я поранений. У мене поранення обох рук. Ви що влаштовуєте, дайте поспілкуватися з вами", – зі сльозами на очах говорив окупант.

Розчарований загарбник, після того, як рідні відмовилися з ним говорити, визнав, що "ніхто не збирається витягувати його з полону".

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