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Маневрують у бік Новоросійська, але загроза зберігається: що з "Калібрами" РФ у Чорному морі

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Маневрують у бік Новоросійська, але загроза зберігається: що з "Калібрами" РФ у Чорному морі

Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

Досяжність російських "Калібрів" дуже велика, тому сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати.

Угруповання ворожого флоту у Чорному морі налічує від 10 до 12 кораблів.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, всі кораблі ховаються і маневрують у бік Новоросійська, "оскільки розуміють, що напрямок північно-західної частини Чорного моря для них закритий або відкритий одноразово – за прикладом крейсера "Москва".

"Вони ховаються там, де ще діють системи ППО, розташовані у північно-західній частині Криму. Ракетоносії, що несуть високоточні "Калібри" – це 2-3 одиниці. Це 16-24 ракети "Калібр", які загрожують всій території України. Їх досяжність дуже велика, тому сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати", – зазначила Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк підтвердила знешкодження Дар'ївського мосту на Херсонщині.

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