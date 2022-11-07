"Маніпуляція суспільною свідомістю": Жданов розповів, що насправді відбувається з мобілізацією в РФ

Заяви міністра оборони РФ Сергій Шойгу та президента Володимира Путіна про нібито припинення мобілізації насправді не відповідає дійсності. Допоки Путін не видасть письмовий указ – вона все ще діятиме.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це маніпуляція суспільною свідомістю. Сенс в тому, що не можна словесно скасувати письмовий наказ – указ президента Росії. Якщо він виданий, то він буде діяти до тих пір, поки не з'явиться указ Путіна про припинення або скасування часткової мобілізації. До тих пір військкомати роздаватимуть повістки і загрібатимуть людей, що вони зараз і роблять. Вони можуть пригальмувати з цим, але почати збирати призовників, так як від 1 листопада почався призов на строкову військову службу", - розповів Жданов.

За словами Жданова, 120 тисяч х солдатів, яких в Росії планують призвати, відправлять до військових частин для забезпечення життєдіяльності частин, їх не візьмуть на фронт, але це не стосується демобілізованих солдат.

"Але дембелів, які хотіли звільнитися цієї осені, не відпускають додому. Їх зараз приженуть на територію України. Дембеля набагато краще, ніж мобілізовані, але набагато гірше, ніж контрактники. Строковики в основному виконують господарські роботи", - резюмував експерт.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про початок так званої часткової мобілізації. В РФ на військову службу мали призвати до 300 тис. чоловіків.

На початку листопада путін заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

На черговій пресконференції Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував, пообіцявши порадитсь з юристами.

Путін пообіцяв порадитись з юристами, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.

Проте військовий експерт Олег Жданов вважає, що насправді Путін розраховує призвати до армії близько мільйона солдатів.

Голова Чечні Рамзан Кадиров також заявив, що в республіці мобілізація триватиме.

Аналітики з Інституту війни вважають, що часткова мобілізація не допомогла у досягненні планівпрезидента РФ Володимира Путіна, тому він, ймовірно, продовжуватиме приховану мобілізацію.

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